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08:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов призвал ученых заняться изучением колейности

Глава уфимской администрации возмутился состоянием дорог.

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов остался недоволен «приблизительными» анализами состояния дорог в городе. На крупных проспектах и дорогах по-прежнему возникает колея.

— Это странно. По тем полосам, где едут грузовики, там наоборот нет колеи. А на крайних полосах она возникает. Нам нужны исследования, подробные, чтобы узнать, почему так происходит. Подрядчики просто обязаны нести гарантийные обязательства и все чинить, — заявил глава уфимской администрации.

Ранее стало известно о том, когда на проспекте Салавата Юлаева снимут ограничение в 40 км/ч.

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