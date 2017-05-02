Ирек Ялалов призвал ученых заняться изучением колейности

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов остался недоволен «приблизительными» анализами состояния дорог в городе. На крупных проспектах и дорогах по-прежнему возникает колея.

— Это странно. По тем полосам, где едут грузовики, там наоборот нет колеи. А на крайних полосах она возникает. Нам нужны исследования, подробные, чтобы узнать, почему так происходит. Подрядчики просто обязаны нести гарантийные обязательства и все чинить, — заявил глава уфимской администрации.

Ранее стало известно о том, когда на проспекте Салавата Юлаева снимут ограничение в 40 км/ч.