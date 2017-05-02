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09:17 (мск), источник: 112.ua

Конгресс США выделит Украине 560 млн долл. помощи

При этом на военную помощь и политику безопасности Украине до 1 октября США выделит не менее 238 млн долларов.

Источник: Reuters

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл.. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее 238 млн. долл. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США на странице в Facebook.

Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн долл.), согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл.. по сравнению с 2016 годом). согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл.. которая может полностью использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которое должна состояться до 5 мая 2017 года, и в дальнейшем подписание президентом США.

Напомним, что ранее в Конгрессе США согласовали бюджет до сентября.

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