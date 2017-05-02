Конгресс США выделит Украине 560 млн долл. помощи

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл.. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее 238 млн. долл. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США на странице в Facebook.

Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн долл.), согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл.. по сравнению с 2016 годом). согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл.. которая может полностью использована после 1 октября 2017 года.