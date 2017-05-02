Большинство россиян поддерживают Ле Пен как кандидата в президенты Франции

Среди кандидатов в президенты Франции самым узнаваемым в России, согласно результатам опроса, стала Марин Ле Пен, о ней слышали или знают 71% респондентов.

Второе место по узнаваемости поделили Франсуа Фийон и Эммануэль Макрон — о них слышал каждый второй россиянин (52% и 50% соответственно). Имя Жан-Люка Меланшона знакомо лишь трети участников опроса (34%), уточняют социологи.

«Симпатии россиян на стороне Ле Пен, расположение к ней выражает 61% опрошенных, тогда как Макрону — только 8%. Четверть россиян (26%) не симпатизирует ни одному из прошедших во второй тур кандидатов», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что эти выборы привлекли значительное внимание россиян. Эксперт связывает это как с глубокими двусторонними связями РФ и Франции, так и с острыми перипетиями самой избирательной кампании.

«Но важнее всего для нас, конечно, вопрос о том, какую политику на российском направлении поведет следующий президент Франции? В этом контексте становятся понятны симпатии решающего большинства опрошенных россиян в пользу Марин Ле Пен, ясно и однозначно высказывающейся за нормализацию и преодоление текущего конфликта России и Запада», — пояснил Федоров, комментируя результаты опроса.

Первый тур выборов президента состоялся во Франции 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.