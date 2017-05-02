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09:06 (мск), источник: РИА Новости

Большинство россиян поддерживают Ле Пен как кандидата в президенты Франции

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Из двух кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов во Франции, более 60% россиян симпатизируют лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, ее оппонента, экс-министра экономики Эммануэля Макрона поддерживают 8%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА Новости

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25—26 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Среди кандидатов в президенты Франции самым узнаваемым в России, согласно результатам опроса, стала Марин Ле Пен, о ней слышали или знают 71% респондентов.

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Второе место по узнаваемости поделили Франсуа Фийон и Эммануэль Макрон — о них слышал каждый второй россиянин (52% и 50% соответственно). Имя Жан-Люка Меланшона знакомо лишь трети участников опроса (34%), уточняют социологи.

«Симпатии россиян на стороне Ле Пен, расположение к ней выражает 61% опрошенных, тогда как Макрону — только 8%. Четверть россиян (26%) не симпатизирует ни одному из прошедших во второй тур кандидатов», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что эти выборы привлекли значительное внимание россиян. Эксперт связывает это как с глубокими двусторонними связями РФ и Франции, так и с острыми перипетиями самой избирательной кампании.

«Но важнее всего для нас, конечно, вопрос о том, какую политику на российском направлении поведет следующий президент Франции? В этом контексте становятся понятны симпатии решающего большинства опрошенных россиян в пользу Марин Ле Пен, ясно и однозначно высказывающейся за нормализацию и преодоление текущего конфликта России и Запада», — пояснил Федоров, комментируя результаты опроса.

Первый тур выборов президента состоялся во Франции 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,3%

Они вышли во второй тур.

Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

Справка
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Комментарии
12
Laura Lee
Нечем заняться?
Распутные красотки твоего города хотят...
Ищи в поиске➜ ⒺⒷⒶⒹ. ⓇⓊ
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Виктория Виктория
А больше заняться нечем, как только подсчитывать,
сколько россиян за Ле Пен, за Трампа. Внутри
Россию укреплять надо, тогда и по фиг будет, кто
там у соседей или на другой улице главный.....
А по поводу этих, типа, опросов: кот от нечего
делать причинное место лижет, а у нас считают, сколько
кому симпатизирует...
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нет
Это интересно отдельным невменяемым публицистам. Так к чему его проводить?)
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