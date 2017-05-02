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08:57 (мск), источник: Интерфакс

Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе по защите от террористов.

Источник: AP 2017

«Документ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и транспортных средств железнодорожного транспорта», — говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства.

Документ является обязательным для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками.

Требования вступают в силу с 1 июля 2017 года.

Комментарии
5
Laura Lee
Нечем заняться?
Распутные красотки твоего города хотят...
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Касьян Трезвый
Потрясающе!!! ))) Фотограф молодец! Шутник!
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Андрей Гончаров
Ну и фото)))))
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