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09:46 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов: Крым с каждым годом укрепляет систему безопасности

Крым с каждым годом укрепляет систему безопасности, применяя новые технические средства.

Источник: AP 2017

Об этом в интервью НТВ сообщил глава Республики Сергей Аксёнов. В Крыму обстановка спокойная, никаких угроз нет. У нас системы безопасности только укрепляются. С каждым годом применяются новые технические средства. Всех вопросов не могу озвучить в эфире, но хочу сказать, что Крым надежно закрыт, по поручению президента стал в этой части крепостью, — отметил крымский премьер.

Глава Республики подчеркнул, что в Крыму бесполезны попытки создать деструктивную ситуацию. Может, намерения и будут, но уверен, что все, кто попытается, получат предотвращение этих действий со стороны спецслужб, как это происходит в последние время, и понесут заслуженное наказание, что будет примером для других последователей, — сказал С. Аксёнов.

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