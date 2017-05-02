Годовой доход губернатора Кубани сократился более чем на 700 тысяч рублей
На 80 тысяч рублей уменьшился доход его супруги.
На 80 тысяч рублей уменьшился доход его супруги.
На официальном сайте администрации Краснодарского края опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона за 2016 год.
Согласно декларации, в прошлом году Вениамин Кондратьев заработал 2,039 млн руб. (в 2015-м — 2,79 млн руб.). В его собственности значатся квартира площадью 226 кв.м и два автомобиля (ВАЗ 2107 и УАЗ 3159), а в пользовании — жилое помещение 70 кв.м.
В пользовании его супруги и двух детей находится квартира площадью 130 кв.м. За минувший год жена губернатора получила доход в 388,5 тыс. руб. (в 2015-м — 309,55 тыс. рублей).
По сравнению с данными за 2015 год, имущество главы региона и его супруги не изменилось. Согласно информации СМИ, квартира 226 кв.м в Москве была приватизирована кубанским губернатором в августе 2015 года, сообщает РБК.