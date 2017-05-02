Годовой доход губернатора Кубани сократился более чем на 700 тысяч рублей

На официальном сайте администрации Краснодарского края опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона за 2016 год.

Согласно декларации, в прошлом году Вениамин Кондратьев заработал 2,039 млн руб. (в 2015-м — 2,79 млн руб.). В его собственности значатся квартира площадью 226 кв.м и два автомобиля (ВАЗ 2107 и УАЗ 3159), а в пользовании — жилое помещение 70 кв.м.



В пользовании его супруги и двух детей находится квартира площадью 130 кв.м. За минувший год жена губернатора получила доход в 388,5 тыс. руб. (в 2015-м — 309,55 тыс. рублей).



По сравнению с данными за 2015 год, имущество главы региона и его супруги не изменилось. Согласно информации СМИ, квартира 226 кв.м в Москве была приватизирована кубанским губернатором в августе 2015 года, сообщает РБК.