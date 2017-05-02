Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Путин на заседании Совета безопасности высказался об Украине
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Шикарный гол Эмре Джана и другие события тура чемпионата Англии
Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛ
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
11Протест одного
09:13 (мск), источник: Югополис

Годовой доход губернатора Кубани сократился более чем на 700 тысяч рублей

На 80 тысяч рублей уменьшился доход его супруги.

На официальном сайте администрации Краснодарского края опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона за 2016 год.

Согласно декларации, в прошлом году Вениамин Кондратьев заработал 2,039 млн руб. (в 2015-м — 2,79 млн руб.). В его собственности значатся квартира площадью 226 кв.м и два автомобиля (ВАЗ 2107 и УАЗ 3159), а в пользовании — жилое помещение 70 кв.м.

В пользовании его супруги и двух детей находится квартира площадью 130 кв.м. За минувший год жена губернатора получила доход в 388,5 тыс. руб. (в 2015-м — 309,55 тыс. рублей).

По сравнению с данными за 2015 год, имущество главы региона и его супруги не изменилось. Согласно информации СМИ, квартира 226 кв.м в Москве была приватизирована кубанским губернатором в августе 2015 года, сообщает РБК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Кубани за взятку в 55 тысяч госслужащего оштрафовали на 300 тысяч рублей
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Опрос: более 60% россиян поддерживают Марин Ле Пен на выборах
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь