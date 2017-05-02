Меркель обсудит с Путиным Донбасс
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет в Сочи переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет в Сочи переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической,
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что среди тем переговоров Путина и Меркель будут сирийское урегулирование и ситуация в Украине. В последний раз Путин и Меркель встречались 19 октября 2016 года в Берлине в рамках саммита «нормандской четверки».