Меркель обсудит с Путиным Донбасс

Лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля, пишет Корреспондент. Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Путин и Меркель также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом G20.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что среди тем переговоров Путина и Меркель будут сирийское урегулирование и ситуация в Украине. В последний раз Путин и Меркель встречались 19 октября 2016 года в Берлине в рамках саммита «нормандской четверки».