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09:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Глава комитета гражданской авиации ушел в отставку

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек подтвердил корреспонденту Sputnik Казахстан, что глава комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов ушел с должности.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Председатель комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов подал в отставку и покинул пост, сообщил Sputnik Казахстан министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, в ведении которого находится комитет.

«Он написал заявление по собственному желанию буквально дня два назад», — сказал Касымбек после заседания правительства.

Министр не уточнил, с чем связана отставка Сейдахметова, возглавлявшего комитет гражданской авиации с 2011 года.

В последние два месяца произошли несколько авиаинцидентов с самолетами национального перевозчика «Эйр Астаны». Начиная с марта воздушные судна авиакомпании № 1 в Казахстане регулярно совершали незапланированные посадки из-за технических сбоев. По всем инцидентам с самолетами «Эйр Астаны» транспортная прокуратура и авиационные власти проводят проверки.

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