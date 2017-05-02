Глава комитета гражданской авиации ушел в отставку

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Председатель комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов подал в отставку и покинул пост, сообщил Sputnik Казахстан министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, в ведении которого находится комитет.

«Он написал заявление по собственному желанию буквально дня два назад», — сказал Касымбек после заседания правительства.

Министр не уточнил, с чем связана отставка Сейдахметова, возглавлявшего комитет гражданской авиации с 2011 года.