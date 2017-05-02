Глава комитета гражданской авиации ушел в отставку
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек подтвердил корреспонденту Sputnik Казахстан, что глава комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов ушел с должности.
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек подтвердил корреспонденту Sputnik Казахстан, что глава комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов ушел с должности.
АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Председатель комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов подал в отставку и покинул пост, сообщил Sputnik Казахстан министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, в ведении которого находится комитет.
«Он написал заявление по собственному желанию буквально дня два назад», — сказал Касымбек после заседания правительства.
Министр не уточнил, с чем связана отставка Сейдахметова, возглавлявшего комитет гражданской авиации с 2011 года.
В последние два месяца произошли несколько авиаинцидентов с самолетами национального перевозчика «Эйр Астаны». Начиная с марта воздушные судна авиакомпании № 1 в Казахстане регулярно совершали незапланированные посадки