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10:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Известный приморский политтехнолог Илья Спокойнов останется в СИЗО до середины июня

Краевой суд оставил в силе постановление районного суда о продлении меры пресечения.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.

Известный приморский политтехнолог Илья Спокойнов, обвиняемый в мошенничестве, останется в СИЗО до середины июня. Приморский краевой суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Владивостока о продлении Спокойнову срока содержания под стражей, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, будучи гендиректором «Адмирала», Илья Спокойнов был задержан силовиками в феврале 2017 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами по этому делу также являются его супруга Марина Свиридова и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин. Обвинение в мошенничестве Спокойнову предъявили 21 марта. По версии следствия, он похитил бюджетные средства, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей. Сам Илья Спокойнов называл свое задержание спланированной заказной акцией, направленной на то, чтобы скомпрометировать как чиновников администрации Приморского края, так и лично губернатора.

В ходе заседания в Приморском краевом суде защита Спокойнова попыталась оспорить решение районного суда, продлившего срок содержания под стражей их доверителя до середины июня. Как уточнила пресс-секретарь суда Виктория Ковалева, апелляционная жалоба защиты Спокойнова была отклонена, а решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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