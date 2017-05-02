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09:33 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС направило в ПФО на согласование кандидатуру Александра Плаксина

Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы России направил на согласование в полпредство Приволжского федерального округа кандидатуру Александра Плаксина для утверждения его в должности руководителя УФАС по Пермскому краю.

Об этом «Ъ» сообщил источник в ФАС. На прошлой неделе, 26 апреля господин Плаксин был назначен и.о. руководителя управления, вместо Антона Удальева, перешедшего на работу в краевое правительство.

По данным «Ъ», ранее планировалось, что господин Плаксин возглавит управление в Республике Башкортостан. По неофициальным данным, он прошел согласование, и его назначение должно было состояться в марте. Однако уход из УФАС господина Удальева изменило планы центрального аппарата ФАС — сейчас он останется в Перми.

Напомним, глава ФАС России Игорь Артемьев в начале 2013 году внес полпред Михаилу Бабичу на согласование кандидатуру Антона Удальева, однако получал отказ. Господин Удальев проработал в должности с приставкой и.о последние два с половиной года.

Александр Плаксин пришел в УФАС из МУП «Пермгорэлектротранс» в 2014 году, в ведомстве котнролировал деятельность отдела контроля закупок, отдела контроля органов власти и процедур торгов и отдела контроля естественных монополий.

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