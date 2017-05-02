В заксобрание внесен законопроект о назначении выборов губернатора края

Согласно проекту постановлению выборы должны быть назначены в период с 1 по 11 июня 2017, не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Предполагается, что сами выборы состоятся 10 сентября.



Напомним, ранее «Единая Россия» выдвинула двух кандидатов на праймериз по выборам губернатора — врио главы региона Максима Решетникова и депутата заксобрания Сергея Клепцина. Озвучили своих потенциальных претендентов на пост губернатора и реготделения КПРФ и ЛДПР — первых может представить столичный адвокат, член ЦК КПРФ Ирина Филатова, вторых — координатор реготделения, депутат заксобрания Олег Постников.

Пермский политик Константин Окунев может стать единым кандидатом на выборы губернатора Прикамья от единой демократической коалиции.