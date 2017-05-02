МИД РК прокомментировал инцидент с экс-послом Афганистана

«Инцидент достаточно тривиальный. Дипломат повел себя неадекватно, на вопросы таможенников о том, что находится в сумке, он почему-то ответил, что там бомба. Естественно, что наши спецслужбы сразу начали допрос, и после этого выяснилось, что он посол Афганистана в Казахстане. Но после проверки всего: ручной клади и так далее, оказалось, что это своего рода непонятная шутка. В общем, инцидент был исчерпан, он был отпущен и вылетел в Алматы», — сказал М. Тлеуберди, отвечая на вопрос журналистов после заседания Правительства РК.

Как отметил Тлеуберди, каждый дипломат, находясь в той или иной стране, должен соблюдать законы и правила этикета. Этот вопрос между министерствами иностранных дел двух стран решается, чтобы впредь не допускать таких инцидентов. Работу казахстанских спецслужб вице-министр оценил как оперативную и грамотную, учитывая возросшую в мире опасность терактов.

«Поскольку инцидент был исчерпан там же на месте, какой-либо ноты протеста подавать не собираемся», — добавил М. Тлеуберди.