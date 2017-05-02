Сторонники Навального сообщают о проблемах у оппозиционера с приездом в Хабаровск

Хабаровск, 2 мая, AmurMedia.

Вместо оппозиционера Алексея Навального на открытии избирательного штаба в Хабаровске, возможно, будет присутствовать руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков. Однако борец с коррупцией все же посетит город позднее для встречи с избирателями, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Навального Алексей Ворсин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что неизвестный облил Навального зеленкой и сбежал. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза.

Как рассказал координатор штаба Навального Алексей Ворсин, проблемы оппозиционера со здоровьем не повлияют на избирательную компанию в регионе.

— Штаб будет открыт 13 мая в любом случае. Если состояние здоровья не позволит Алексею приехать, то на открытие приедет руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России Леонид Волков. Однако позднее стоит все же ожидать приезда Навального для встречи с потенциальными избирателями. Правда, пока еще не понятно, в каком формате это состоится, — пояснил Алексей Ворсин.

По словам оппозиционера, каких-то дополнительных мер охраны не предвидится.

— Мы выставим 10 охранников, прибежит полсотни отморозков. Мы не можем соревноваться с государством. Но в рамках общей безопасности мы, конечно, будем внимательно посматривать по сторонам, — заключил Алексей Ворсин.