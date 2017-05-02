Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Урганта решили не пускать в российский город из-за его шутки
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Шикарный гол Эмре Джана и другие события тура чемпионата Англии
Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛ
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
11Протест одного
09:42 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев поручил принять исчерпывающие меры для снижения пожарной опасности в регионе

Глава Свердловской области поручил руководству департамента лесного хозяйства Свердловской области и другим компетентным ведомствам принять исчерпывающие меры по оперативному реагированию на природные пожары, обеспечить безопасность населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

Жителей региона Евгений Куйвашев попросил ответственно подходить к вопросам пожарной безопасности на природе.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Читайте также
На Урале горит 15 тысяч га сухой травы

На данный момент на территории Свердловской области действует пять лесных пожаров площадью 66,5 га, четыре из них локализовано. Стоит отметить, что системная подготовка к пожароопасному сезону и слаженная работа ведомств позволяет ликвидировать 90% пожаров в день обнаружения, 99% очагов возгорания устраняются в первые сутки. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено.

«Проделана серьезная работа по подготовке к пожароопасному периоду: подготовлена техника и личный состав, организовано патрулирование, в том числе, силами авиации. Хорошо зарекомендовали себя космический мониторинг и система видеонаблюдения. Пожарная опасность в регионе сегодня характеризуется специалистами как малая или средняя. Тем не менее, вопрос чрезвычайно серьезный. Достаточно посмотреть, что происходит в регионах Сибири. Поэтому к любому возгоранию следует относиться как к серьезному, принимая исчерпывающие меры для его скорейшей локализации и ликвидации», — отметил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор.

«Прошу жителей Свердловской области максимально ответственно подходить к вопросам пожарной безопасности в лесах. Впереди длинные выходные, на Урал, наконец, пришло тепло. Тем не менее, призываю земляков не разводить огонь на природе, соблюдать все меры предосторожности при сжигании прошлогодних листвы и травы в садах и на огородах, обязательно сообщать в экстренные службы о природном пожаре. Безопасность во многом зависит именно от нас самих», — сказал глава региона.

Добавим, что в Свердловской области действует прямая линия лесной охраны. Звонок по бесплатному номеру 8−800−100−94−00 автоматически перенаправляется в Диспетчерскую службу Уральской авиабазы для обработки и начала оперативных действий по тушению.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Готовность номер один: "Урал" и "Локомотив" прилетели в Сочи на финал Кубка России
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Опрос: более 60% россиян поддерживают Марин Ле Пен на выборах
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь