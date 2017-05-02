Евгений Куйвашев поручил принять исчерпывающие меры для снижения пожарной опасности в регионе

На данный момент на территории Свердловской области действует пять лесных пожаров площадью 66,5 га, четыре из них локализовано. Стоит отметить, что системная подготовка к пожароопасному сезону и слаженная работа ведомств позволяет ликвидировать 90% пожаров в день обнаружения, 99% очагов возгорания устраняются в первые сутки. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено.

«Проделана серьезная работа по подготовке к пожароопасному периоду: подготовлена техника и личный состав, организовано патрулирование, в том числе, силами авиации. Хорошо зарекомендовали себя космический мониторинг и система видеонаблюдения. Пожарная опасность в регионе сегодня характеризуется специалистами как малая или средняя. Тем не менее, вопрос чрезвычайно серьезный. Достаточно посмотреть, что происходит в регионах Сибири. Поэтому к любому возгоранию следует относиться как к серьезному, принимая исчерпывающие меры для его скорейшей локализации и ликвидации», — отметил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор.

«Прошу жителей Свердловской области максимально ответственно подходить к вопросам пожарной безопасности в лесах. Впереди длинные выходные, на Урал, наконец, пришло тепло. Тем не менее, призываю земляков не разводить огонь на природе, соблюдать все меры предосторожности при сжигании прошлогодних листвы и травы в садах и на огородах, обязательно сообщать в экстренные службы о природном пожаре. Безопасность во многом зависит именно от нас самих», — сказал глава региона.

Добавим, что в Свердловской области действует прямая линия лесной охраны. Звонок по бесплатному номеру 8−800−100−94−00 автоматически перенаправляется в Диспетчерскую службу Уральской авиабазы для обработки и начала оперативных действий по тушению.