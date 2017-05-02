МВФ одобряет реформу пенсионной системы в Молдове

В оценочном докладе МВФ говорится, что устойчивость системы повысилась благодаря поэтапному повышению пенсионного возраста до 63 лет для женщин и мужчин и сокращения срока взносов в пенсионный фонд.

Проект реформы пенсионной системы в Молдове обсуждался с экспертами Всемирного банка, а комплексную оценку налогового эффекта еще не завершили. В МВФ отмечают, что стабильность системы обеспечит рост социальных взносов, в особенности это касается сотрудников сферы обороны и безопасности, а также повышения зарплат в целом.