В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне

«Эта безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны», — говорится в заявлении ЦТАК. Агентство сообщило, что бомбардировщики США провели учения по сбросу бомб на важнейшие северокорейские объекты.

По данным агентства, два B-1B Lancer были направлены в Южную Корею с военной авиабазы на острове Гуам в Тихом океане, где провели тренировку с южнокорейскими летчиками.

29 апреля Пхеньян провел неудачное испытание баллистической ракеты. У США нет дипломатических отношений с КНДР. На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в ООН, что США готовы на переговоры с северокорейским режимом, только если та сторона сделает заслуживающие доверия шаги в сторону отказа от ядерного оружия и баллистических ракет.