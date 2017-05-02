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10:18 (мск), источник: Ведомости

В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне

Пхеньян резко прокомментировал действия американских бомбардировщиков в Южной Корее в рамках учений с ВВС страны, передает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2017

«Эта безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны», — говорится в заявлении ЦТАК. Агентство сообщило, что бомбардировщики США провели учения по сбросу бомб на важнейшие северокорейские объекты.

По данным агентства, два B-1B Lancer были направлены в Южную Корею с военной авиабазы на острове Гуам в Тихом океане, где провели тренировку с южнокорейскими летчиками.

29 апреля Пхеньян провел неудачное испытание баллистической ракеты. У США нет дипломатических отношений с КНДР. На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в ООН, что США готовы на переговоры с северокорейским режимом, только если та сторона сделает заслуживающие доверия шаги в сторону отказа от ядерного оружия и баллистических ракет.

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