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10:37 (мск), источник: Noi.md

Додон и Валуев посетили Госуниверситет физкультуры и спорта

Президент Игорь Додон и известные чемпионы Николай Валуев и Валерий Газзаев посетили в понедельник Государственный университет физической культуры и спорта Молдовы, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Согласно сообщению президента Игоря Додона в социальной сети, целью визита было открытие боксерского ринга, обещанного российским чемпионом молдавским спортсменам.

«Сегодня вместе с чемпионами Газзаевым и Валуевым открыли в Государственном университете физической культуры и спорта в Кишиневе новый боксерский ринг, который был обещан во время прошлого приезда Николая. Также открыли новый скалодром. Спасибо всем, кто оказал содействие. Спорт — это здоровье, а здоровье — это залог счастья.

С праздником, дорогие сограждане! Берегите здоровье! Занимайтесь спортом!

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