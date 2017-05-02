Додон и Валуев посетили Госуниверситет физкультуры и спорта

Согласно сообщению президента Игоря Додона в социальной сети, целью визита было открытие боксерского ринга, обещанного российским чемпионом молдавским спортсменам.

«Сегодня вместе с чемпионами Газзаевым и Валуевым открыли в Государственном университете физической культуры и спорта в Кишиневе новый боксерский ринг, который был обещан во время прошлого приезда Николая. Также открыли новый скалодром. Спасибо всем, кто оказал содействие. Спорт — это здоровье, а здоровье — это залог счастья.

С праздником, дорогие сограждане! Берегите здоровье! Занимайтесь спортом!