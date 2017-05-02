Отставку главы Миасса отложили на следующий год

Депутаты Миасса не приняли отчет главы города Геннадия Васькова о работе в 2016 году. Таким образом градоначальник оказался на полпути к отставке.

Как пояснил «Уралинформбюро» управляющий делами собрания депутатов Миасса Антон Наумов, в 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» прописано, что главу могут отправить в отставку по ряду причин: по личной просьбе чиновника, по приговору суда, в связи со смертью, а также после нескольких депутатских «неудов».

«Да, действительно депутаты не приняли отчет. Чтобы инициировать какие-то движения по отставке главы, нужно, чтобы отчет не был принят дважды. Если в 2018 году отчет снова не будет принят, тогда депутаты могут своим решением инициировать процедуру отставки», — пояснил Наумов.

За конфликтом между Васьковым и депутатским корпусом лично наблюдает губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который, в случае отставки главы, намерен вмешаться в кадровый вопрос. «Миасс не может меня не беспокоить. Это один из самых крупных городов, лидер. Все, что там происходит, — в зоне моего пристального внимания. Меня беспокоит конфликт между главой города и депутатским корпусом. Если они примут решение его убрать, я им предложу другого главу», — заявил на прошлой неделе глава региона.