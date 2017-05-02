Лукашенко отмечает новые возможности для вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы

«В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе, — сказал Александр Лукашенко. — Согласитесь, в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов она имеет особое значение».

Нынешний год знаменателен и тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Событие для нашей страны важное и ответственное. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств», — убежден Президент.