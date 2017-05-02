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10:50 (мск), источник: Sputnik.md

Муниципальные советники вручили Киртоакэ мамалыгу и рыбу

Муниципальные советники сегодня, 2 мая, на очередном заседании городского совета вручили мэру Кишинева Дорину Киртоакэ рыбу и мамалыгу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЁВ, 2 мая — Sputnik. Советники от Партии социалистов Виталий Мукан и Сергей Басюк преподнесли мэру премию — «Взятка года». На самом деле это был обычный листок бумаги с напечатанными словами «Мита анулуй», а также тарелка с мамалыгой. Что любопытно, на другой тарелке было несколько рыб.

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«Учитывая то, что председатель вашей партии сказал, что вы не берете взятки, а берете мамалыгу и рыбу, вот вам, пожалуйста, мамалыга и рыба, и премия «Взятка года», — заявил Виталий Мукан.

Ранее лидер либералов Михай Гимпу прокомментировал оперативное видео, на котором его соратник министр транспорта Юрий Киринчук убирал в сейф увесистый пакет.

«Может, там была мамалыга, телефон или сушеная рыба. Не видно, что там были деньги», — заявлял тогда Гимпу.

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