Дмитрий Шляхтин: «Штаб ХК “Лада” остается на своих местах»

Министр спорта Самарской области, вице-президент ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин опроверг информацию о смене генерального и спортивного директоров клуба, появившуюся на днях в СМИ, сообщает tass.ru.

«Весь старый штаб команды остается: с Аболсом, с Макаровым (спортивный директор Вадим Макаров. — Прим. ТАСС) и Вдовиным (генеральный директор Владимир Вдовин. — Прим. ТАСС). Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жесткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется», — сказал Шляхтин.

«Мое мнение было — 50×50. С одной стороны, я за стабильность, но, с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть», — отметил собеседник ТАСС.