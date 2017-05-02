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11:28 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Шляхтин: «Штаб ХК “Лада” остается на своих местах»

Тольяттинская команда за последние три года ни разу не сумела выйти в плей-офф КХЛ.

Министр спорта Самарской области, вице-президент ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин опроверг информацию о смене генерального и спортивного директоров клуба, появившуюся на днях в СМИ, сообщает tass.ru.

«Весь старый штаб команды остается: с Аболсом, с Макаровым (спортивный директор Вадим Макаров. — Прим. ТАСС) и Вдовиным (генеральный директор Владимир Вдовин. — Прим. ТАСС). Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жесткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется», — сказал Шляхтин.

«Мое мнение было — 50×50. С одной стороны, я за стабильность, но, с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть», — отметил собеседник ТАСС.

Тольяттинская команда за последние три года ни разу не сумела выйти в плей-офф КХЛ, а в минувшем сезоне под руководством Аболса заняла предпоследнее место в регулярном чемпионате в Восточной конференции.

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