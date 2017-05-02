Новации в отдельных сферах экономической деятельности обсуждаются на совещании у Президента Беларуси

«Сегодня предстоит рассмотреть ряд проектов, направленных на совершенствование законодательства в отдельных сферах белорусской экономики. Речь идет о внедрении на финансовом рынке нашей страны нового, дополнительного механизма погашения долгов, а также о введении современных форм учета платежей в транспортной сфере. Кроме того, предлагаются новации по обороту табачных изделий и электронных сигарет», — сказал глава государства.

По его словам, представленные правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и, самое важное, непосредственно граждан.