Вадим Харченко назначен и.о. главы Ленинского района Нижнего Новгорода

28 апреля источник НИА «Нижний Новгород» в нижегородском кремле сообщил, что глава Ленинского района Надежда Рожкова покидает пост по причине выхода на пенсию. 2 мая сити-менеджер подтвердил эту информацию, и отметил, что временно исполнять обязанности главы района будет первый заместитель Рожковой Вадим Харченко.

«Это не увольнение, а уход по собственному желанию. К сожалению для меня. Надежда Ильинична говорила об этом еще в прошлом году, но тогда я ее уговорил остаться. Это профессионал, который отдал муниципальной службе более 15 лет. Считаю, что мы потеряли ответственного работника», — заявил Белов.

На вопрос о том, кто будет впоследствии назначен на пост главы района, сити-менеджер сообщил, что претенденты есть, но кто — пока не скажет.

Напомним, Надежда Рожкова в очередной раз возглавила Ленинский район в мае 2014 года (в качестве и.о.), год спустя ее утвердила Дума.

Ранее она уже являлась главой района, заняв должность в мае 2011 года после Андрея Дранишникова и сложив полномочия в мае 2012 года. С 23 мая 2012 года по 26 мая 2014 года главой Ленинского района был Владимир Лазарев.

Также напомним, что в отношении Рожковой и сити-менеджера Сергея Белова судом рассматривается уголовное дело о халатности за обрушение дома по ул. Самочкина.

СПРАВКА

Надежда Рожкова родилась 6 сентября 1959 г. в Горьком. В 1988 году окончила Горьковский инженерно-строительный институт им. Чкалова по квалификации инженер-строитель. В 2003 году прошла профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 1978 году начала трудовую деятельность в ГПИ «Горьковский Промстройпроект» в качестве техника отдела отопления и вентиляции. В последующие несколько лет работала инженером на Горьковском автозаводе, в Проектно-конструкторско-технологическом бюро и других предприятиях города.

С 1996 по 2001 году работала в административно-технической инспекции при администрации Автозаводского района.

В 2002 году была назначена первым заместителем главы администрации Ленинского района.