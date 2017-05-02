Вадим Харченко назначен и.о. главы Ленинского района Нижнего Новгорода
Вадим Харченко назначен и.о. главы Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 2 мая 2017 года.
Вадим Харченко назначен и.о. главы Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 2 мая 2017 года.
28 апреля источник НИА «Нижний Новгород» в нижегородском кремле сообщил, что глава Ленинского района Надежда Рожкова покидает пост по причине выхода на пенсию. 2 мая
«Это не увольнение, а уход по собственному желанию. К сожалению для меня. Надежда Ильинична говорила об этом еще в прошлом году, но тогда я ее уговорил остаться. Это профессионал, который отдал муниципальной службе более 15 лет. Считаю, что мы потеряли ответственного работника», — заявил Белов.
На вопрос о том, кто будет впоследствии назначен на пост главы района,
Напомним, Надежда Рожкова в очередной раз возглавила Ленинский район в мае 2014 года (в качестве и.о.), год спустя ее утвердила Дума.
Ранее она уже являлась главой района, заняв должность в мае 2011 года после Андрея Дранишникова и сложив полномочия в мае 2012 года. С 23 мая 2012 года по 26 мая 2014 года главой Ленинского района был Владимир Лазарев.
Также напомним, что в отношении Рожковой и
СПРАВКА
Надежда Рожкова родилась 6 сентября 1959 г. в Горьком. В 1988 году окончила Горьковский
В 1978 году начала трудовую деятельность в ГПИ «Горьковский Промстройпроект» в качестве техника отдела отопления и вентиляции. В последующие несколько лет работала инженером на Горьковском автозаводе, в
С 1996 по 2001 году работала в
В 2002 году была назначена первым заместителем главы администрации Ленинского района.