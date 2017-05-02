Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций

Глава комитета Боб Коркер заявил, что сенаторы намерены заняться вопросом санкций против Ирана и влиянием России в Восточной Европе, но надеются противостоять Москве, не прибегая к ограничительным мерам.

Он сообщил, что хотел бы дождаться завершения расследования, которое сенатский комитет по разведке ведет в отношении якобы имевшего место влияния РФ на выборы президента США.

Коркер подчеркнул, что Сенат пока намерен подождать, но в будущем против России могут быть введены новые ограничения.

С ним не согласился сенатор от Флориды Марко Рубио, который в 2016 году проиграл Дональду Трампу праймериз Республиканской партии. По его мнению, «любое время хорошо для введения новых санкций против РФ».

Проект санкций против Ирана был представлен Коркером в марте и касается мер воздействия на Тегеран в связи с якобы ведущейся работой по ядерной программе, нарушениями прав человека и поддержкой военных группировок, который США считают террористическими.