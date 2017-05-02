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12:00 (мск), источник: Интерфакс

Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Комитет Сената США по международным отношениям не собирается пока готовить проект новых антироссийских санкций, сообщает Politico.

Источник: AP 2017

Глава комитета Боб Коркер заявил, что сенаторы намерены заняться вопросом санкций против Ирана и влиянием России в Восточной Европе, но надеются противостоять Москве, не прибегая к ограничительным мерам.

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Он сообщил, что хотел бы дождаться завершения расследования, которое сенатский комитет по разведке ведет в отношении якобы имевшего место влияния РФ на выборы президента США.

Коркер подчеркнул, что Сенат пока намерен подождать, но в будущем против России могут быть введены новые ограничения.

С ним не согласился сенатор от Флориды Марко Рубио, который в 2016 году проиграл Дональду Трампу праймериз Республиканской партии. По его мнению, «любое время хорошо для введения новых санкций против РФ».

Проект санкций против Ирана был представлен Коркером в марте и касается мер воздействия на Тегеран в связи с якобы ведущейся работой по ядерной программе, нарушениями прав человека и поддержкой военных группировок, который США считают террористическими.

Комментарии
16
Оксана Поддубная
Вероятно, в комитете Сената США по международным отношениям все-таки присутствуют адекватные сенаторы, которые понимают, что Россия, объединившись с Китаем, могут ввести такие ответные санкции, касающиеся ни чем не обеспеченных зеленых бумажек, что великая депрессия 30-х годов покажется самым счастливым периодом в истории США.
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Оксана Поддубная
Клонируют первого.
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Оксана Поддубная
Привезти в Ливадийский дворец, одеть на ноги бахиллы, чтобы не исцарапал пол, и посадить за один стол с Си Цзиньпином, а потом поделить мир по-новому и убрать из него некоторые, мешающие жить государства.
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