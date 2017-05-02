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12:09 (мск), источник: Sputnik.md

Прокуроры настаивают на отстранении Киринчука с поста министра

Правоохранительные органы Молдовы требуют отстранить от должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Прокуроры во вторник направили правительству запрос с требованием отстранить от занимаемой должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука, арестованного ранее по подозрению в пассивной коррупции. Об этом сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

В конце прошлой недели в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы, а также в Госадминистрации автомобильных дорог прошли обыски. Также прокуроры провели проверки в домах глав этих структур. В итоге министра транспорта Юрия Киринчука, и.о. гендиректора Госадминистрации автомобильных дорог Вячеслава Телемана, а также двух экономических агентов задержали. Позже Киринчука и Телемана арестовали на 30 суток.

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По данным следствия, министр транспорта вместе с сообщниками оказывал давление на компанию-победителя в тендере, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития в целях передать часть работ приближенным экономическим агентам. Как пояснили в НАЦ, в 2016—2017 годах министр и глава Госадминистрации автомобильных дорог препятствовали экономическому агенту-победителю, отказывая заверять ряд документов на выполнение работ, заставляя его заключить дополнительные соглашения с приближенными чиновникам фирмами.

Как сообщили в ведомстве, в результате прослушивания телефонов установлено, что на пострадавшую сторону оказывалось давление, компании угрожали расторжением контракта, а также включением ее в «черный список». При этом, как отметили в антикоррупционном центре, в феврале 2017 года состоялась встреча министра, главы Госадминистрации автомобильных дорог, руководителей двух компаний, приближенных чиновникам, с экономическим агентом-победителем. Последний был вынужден подписать документы о передаче 50% работ фирмам, которые были связаны с госслужащими. Речь идет о примерно 9 миллионах евро. Позже они потребовали передать им еще 5%.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь позднее представил новые подробности, сообщив, что расследование ведется по трем статьям обвинения. Первая — пассивная коррупция, совершенная высокопоставленными чиновниками Минтранса вместе с экономическими агентами, чтобы склонить фирмы, получившие контракты, к отказу от них в обмен на проценты от стоимости договоров. По словам Мораря, «в случае министра это 5%, для Госадминистрации автодорог — 1%».

Он добавил, что вторая статья обвинения — превышение служебных полномочий при строительстве дороги в Унгенском районе в пользу экономического агента, приближенного чиновнику Минтранса. А третья — незаконная добыча полезных ископаемых в селах Герман, Блиндешть и Пырлица Унгенского района.

На данный момент выдвинуто обвинение только по первому делу о пассивной коррупции, так как по остальным статьям доказательства еще собираются, и предстоит провести дополнительные следственные мероприятия.

Морарь также добавил, что не исключено открытие еще одного дела, поскольку в ходе обысков было установлено, что установленная для проведения следственных мероприятий техника, пропала. Подробностей того, как это произошло, глава Антикоррупционной прокуратуры не предоставил.

Если вина задержанных в пассивной коррупции будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере 8000−10000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности в течение 10−15 лет.

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