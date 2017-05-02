Канду прокомментировал решение Додона по закону о Дне Европы

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Председатель высшего законодательного органа Молдовы Андриан Канду заявил, что президент страны Игорь Додон имеет право не промульгировать принятый парламентом закон о праздновании вместе с Днем Победы 9 мая еще и Дня Европы.

На прошлой неделе парламент внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью «Официальные праздники» будет добавлен еще один пункт «9 мая — День Европы». Он последует сразу за 9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины. Глава государства после этого сообщил, что не намерен промульгировать этот проект, подчеркнув, что «в Молдове 9 Мая праздновали и будут праздновать как День Победы».

«9 мая останется днем, когда празднуется День Победы и чтится память павших в годы Второй мировой войны. Никто не аннулировал День Победы. Его продолжат отмечать и дальше. Президент имеет право, если у него есть юридические основания, вернуть проект обратно в парламент», — сказал спикер Андриан Канду.

Председатель парламента добавил, что «в ситуации, если это произойдет, депутаты повторно проголосуют за него, и тогда президент будет обязан его промульгировать».