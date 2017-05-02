ВСМ отклонил кандидатуру Мельничука

Его кандидатура рассматривалась повторно после того, как в январе президент Молдовы Игорь Додон отклонил его назначение.

В связи с этим, ВСМ объявил новый конкурс на замещение вакантного места. По данным портала Anticorupție.md, ранее Олег Мельничук проходил по многим делам, расследуемым Центром журналистских расследований.