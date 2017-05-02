ВСМ отклонил кандидатуру Мельничука
Высший совет магистратуры отклонил кандидатуру Олега Мельничука на должность заместителя председателя Кишиневского суда, сообщает NOI.md.
Высший совет магистратуры отклонил кандидатуру Олега Мельничука на должность заместителя председателя Кишиневского суда, сообщает NOI.md.
Его кандидатура рассматривалась повторно после того, как в январе президент Молдовы Игорь Додон отклонил его назначение.
В связи с этим, ВСМ объявил новый конкурс на замещение вакантного места. По данным портала Anticorupție.md, ранее Олег Мельничук проходил по многим делам, расследуемым Центром журналистских расследований.