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12:21 (мск), источник: Noi.md

ВСМ отклонил кандидатуру Мельничука

Высший совет магистратуры отклонил кандидатуру Олега Мельничука на должность заместителя председателя Кишиневского суда, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Его кандидатура рассматривалась повторно после того, как в январе президент Молдовы Игорь Додон отклонил его назначение.

В связи с этим, ВСМ объявил новый конкурс на замещение вакантного места. По данным портала Anticorupție.md, ранее Олег Мельничук проходил по многим делам, расследуемым Центром журналистских расследований.

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