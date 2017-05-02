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14:08 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ле Пен обвинили в плагиате из-за цитирования речи Фийона

Кандидата в президенты Франции от крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен обвинили в использовании речи ее соперника Франсуа Фийона, проигравшего в первом туре выборов. Представитель партии Ле Пен в ответ заявил, что это был не плагиат, цитата с намеком.

Источник: AP 2017

На сходство речей первым обратил внимание французский сатирический канал в YouTube Ridicule TV, сделавший видеоролик, в котором отрывки из речей Ле Пен и Фийона почти идеально накладываются один на другой.

«Есть такой рейнский рубеж — самый открытый, самый опасный, и самый многообещающий — германский мир, с которым мы так часто вступали в конфликт, и с которым нам еще предстоит так тесно сотрудничать», — приводит агентство Рейтер отрывок из речи Фийона, произнесенной им перед сторонниками 15 апреля.

«Рейнский рубеж, самый открытый и многообещающий, германский мир, с которым нам предстоит плотно сотрудничать, если мы сохраним с ним отношения союзников, а не превратимся в хозяина и подчиненного», — цитирует агентство отрывок из речи Ле Пен.

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Как отмечает французская газета Liberation, на этом отрывке сходства не заканчиваются. Таких отрывков три. Как и обращение Фийона, речь Ле Пен была построена на рассуждениях о границах и соседях Франции и об «особом пути» страны. Кроме того, Ле Пен использовала те же цитаты из Жоржа Клемансо и писателя Андре Малро, что и ее соперник на выборах.

Представитель партии Ле Пен «Национальный фронт» в эфире французского телевидения заявил, что Ле Пен цитировала Фийона умышленно, чтобы послать сигнал сторонникам выбывшего в первом раунде президентских выборов кандидата.

Марин ле Пен, на время выборов отошедшая от руководства крайне правой партией «Национальный фронт», и центрист Эммануэль Макрон вышли во второй тур президентских выборов, который состоится в ближайшее воскресенье.

Макрон выступает за единую Европу и реформу Евросоюза. Ле Пен играет на националистических настроениях, выступает за закрытие границ от мигрантов и допускает в случае победы проведение референдума о выходе из ЕС.

Согласно опросам общественного мнения, Макрон опережает Ле Пен примерно на 20%. Выдвиженец от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в первом туре набрал около 19% и выбыл из гонки.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
TRAKKER
а макарона который копировал слово в слово реч Оланда...и Саркози...прокатит?
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