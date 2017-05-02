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12:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация отказалась от идеи празднования Дня города на пл. Горького

Нижегородская администрация отказалась от идеи празднования Дня города на площади Горького. Об этом заявил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов по итогам оперативного совещания 2 мая.

На вопрос журналистов, планируются ли на площади Горького мероприятия ко Дню города, Сергей Белов отметил, что в 2017 году, как и в 2016-м, День города будет отмечаться на площади Минина и Пожарского. «Мы планировали провести на площади Горького масленицу, но тогда органы внутренних дел это запретили из-за террористической незащищенности», — напомнил он.

В пресс-службе муниципалитета уточнили, что площадь Горького для проведения мероприятий в День города рассматривалась как один из вариантов.

Напомним, в феврале 2017 года первый заместитель главы администрации Сергей Миронов выразил мнение, что площадь Горького очень удобна для проведения городских мероприятий в плане логистики. " Новый год мы там отпраздновали без происшествий и ко Дню города также рассчитываем её задействовать", — заявил он тогда.

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