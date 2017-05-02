Нижегородская администрация отказалась от идеи празднования Дня города на пл. Горького

На вопрос журналистов, планируются ли на площади Горького мероприятия ко Дню города, Сергей Белов отметил, что в 2017 году, как и в 2016-м, День города будет отмечаться на площади Минина и Пожарского. «Мы планировали провести на площади Горького масленицу, но тогда органы внутренних дел это запретили из-за террористической незащищенности», — напомнил он.

В пресс-службе муниципалитета уточнили, что площадь Горького для проведения мероприятий в День города рассматривалась как один из вариантов.

Напомним, в феврале 2017 года первый заместитель главы администрации Сергей Миронов выразил мнение, что площадь Горького очень удобна для проведения городских мероприятий в плане логистики. " Новый год мы там отпраздновали без происшествий и ко Дню города также рассчитываем её задействовать", — заявил он тогда.