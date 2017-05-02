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12:50 (мск), источник: Ictv.ua

Лукашенко рассказал, что сделает для восстановления мира в Украине

Минск готов и далее предоставлять переговорную площадку для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишут РИА Новости.

— Белорусы издавна живут в добрососедстве с украинцами, нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас положиться, — заявил он.

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