Лукашенко рассказал, что сделает для восстановления мира в Украине

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишут РИА Новости.

— Белорусы издавна живут в добрососедстве с украинцами, нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас положиться, — заявил он.