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13:48 (мск), источник: ТАСС

Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов

Запрос на проверку данных о налогах оппозиционера поступил на имя главы Федеральной налоговой службы.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский союз налогоплательщиков попросил главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина проверить информацию о возможном уклонении оппозиционным блогером Алексеем Навальным от уплаты налогов.

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В тексте запроса на имя главы ФНС за подписью председателя исполкома Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова указывается на ряд публикаций в СМИ от 18 апреля 2017 года, из которых следует, что в 2014—2015 годах директор организации «Фонд борьбы с коррупцией», соратник Навального Роман Рубанов получил более 25 млн рублей на собственные счета от неизвестных отправителей. «Для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling. А затем он (Рубанов) перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального», — утверждается в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Кирьянов также ссылается на данные СМИ, согласно которым в 2015 году чешская компания, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, перечислила в Россию порядка 40 млн рублей, при этом «часть этих денег … поступала в Россию для реализации совместных проектов Ходорковского и Навального».

«В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку по фактам возможного уклонения Алексеем Навальным и другими получателями денежных средств от уплаты налогов», — говорится в письме Мишустину.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин просил Следственный комитет России провести проверку изложенных в СМИ данных о незаконном получении денежных средств Рубановым.

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