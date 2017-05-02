Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Избитого Кличко высмеяли после нокдауна
Кремль пообещал отреагировать на акцию против Путина
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Григорян — наш Особенный: главные фигуры 26-го тура РФПЛ
«Реал» примет «Атлетико» в первом матче полуфинала ЛЧ
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отравляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14:51 (мск), источник: Sputnik.md

У демократов есть кандидаты на должности министров

В Демократической партии обсудили кандидатов на вакантные должности в правительстве Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. На еженедельном заседании руководства Демократической партии подняли вопрос вакантных должностей в руководстве министерств. Об этом журналистам заявил премьер-министр Павел Филип.

«Все знают, что у нас есть вакантная должность в министерстве сельского хозяйства, в министерстве информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в министерстве обороны. Это представляет проблему», — подчеркнул глава правительства.

Читайте также
Филип «пригрозил пальцем оппозиции»: Им должно быть стыдно

По мнению Филипа, этот вопрос необходимо решить, как можно скорее.

«Нужно двигаться вперед и назначить на эти должности новых министров, которые бы качественно руководили данными ведомствами. Не буду называть имен сегодня. Их нужно скоординировать с коллегами по парламентскому большинству, после чего мы предоставим информацию», — сказал Филип.

Также премьер подчеркнул, что власти очень близки к тому, чтобы провести реформу центральной публичной администрации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Владимир Путин так популярен среди жителей Молдовы
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прилетела в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
У Китая появились претензии к российскому мёду
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Расширение семейства Lada Vesta: свежие новости У седана скоро должна появиться очень дорогая версия, а универсалы (обычный и кросс) готовятся встать на конвейер
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
В Петербурге отключать свет должникам стало проще
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь