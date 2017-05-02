У демократов есть кандидаты на должности министров

«Все знают, что у нас есть вакантная должность в министерстве сельского хозяйства, в министерстве информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в министерстве обороны. Это представляет проблему», — подчеркнул глава правительства.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. На еженедельном заседании руководства Демократической партии подняли вопрос вакантных должностей в руководстве министерств. Об этом журналистам заявил премьер-министр Павел Филип.

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По мнению Филипа, этот вопрос необходимо решить, как можно скорее.

«Нужно двигаться вперед и назначить на эти должности новых министров, которые бы качественно руководили данными ведомствами. Не буду называть имен сегодня. Их нужно скоординировать с коллегами по парламентскому большинству, после чего мы предоставим информацию», — сказал Филип.

Также премьер подчеркнул, что власти очень близки к тому, чтобы провести реформу центральной публичной администрации.