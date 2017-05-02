У демократов есть кандидаты на должности министров
В Демократической партии обсудили кандидатов на вакантные должности в правительстве Молдовы.
В Демократической партии обсудили кандидатов на вакантные должности в правительстве Молдовы.
КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. На еженедельном заседании руководства Демократической партии подняли вопрос вакантных должностей в руководстве министерств. Об этом журналистам заявил
«Все знают, что у нас есть вакантная должность в министерстве сельского хозяйства, в министерстве информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в министерстве обороны. Это представляет проблему», — подчеркнул глава правительства.
По мнению Филипа, этот вопрос необходимо решить, как можно скорее.
«Нужно двигаться вперед и назначить на эти должности новых министров, которые бы качественно руководили данными ведомствами. Не буду называть имен сегодня. Их нужно скоординировать с коллегами по парламентскому большинству, после чего мы предоставим информацию», — сказал Филип.
Также премьер подчеркнул, что власти очень близки к тому, чтобы провести реформу центральной публичной администрации.