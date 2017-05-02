Экс-вице-министру образования и науки Саяту Шаяхметову вынесли приговор

Отметим, уголовное разбирательство в отношении бывшего высокопоставленного чиновника началось в апреле 2013 года, тогда финансовая полиция, возбудила уголовное дело по факту присвоения и растраты бюджетных средств в размере более миллиарда тенге при строительстве образовательного учреждения на 700 ученических мест в Усть-Каменогорске. Тогда по подозрению в совершении преступления были задержаны вице-министр образования и науки Саят Шаяхметов, генеральный директор ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и науки РК» Александр Пак и еще двое представителей подрядной организации ТОО «ЗАК Сервис» Роман Киреев и Алексей Татубалин. В октябре 2016 года стало известно, что пока шло дополнительное расследование фигуранты дела — Киреев и Татубалина были объявлены в розыск.

Алматинский районный суд № 2 поставил точку в деле в отношении бывшего вице-министра образования и науки Саята Шаяхметова. Саят Шаяхметов четыре года находился под следствием. Суд над ним начался еще летом 2014 года. Тогда в ходе разбирательства доказательства вины Шаяхметова поставили под сомнение. В октябре того же года уголовное дело было направлено на дополнительное расследование.

Отметим, что нынешнее судебное разбирательство в отношении экс-вице-министра началось в марте этого года. Саяту Шаяхметову были предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 176 УК РК. Вместе с ним перед судом предстал бывший директор ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и науки РК» Александр Пак. Выступившие в ходе прений сторон адвокат и общественный защитник Саята Шаяхметова заявили, что доказательства его вины недопустимы.

«Все обвинения следствия в отношении Шаяхметова имеют предположительный характер, нет доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения», — заявила ранее общественный защитник Шаяхметова.

Сам Саят Шаяхметов в ходе прений сторон просил суд вынести оправдательный приговор.