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13:23 (мск), источник: Tengrinews

Экс-вице-министру образования и науки Саяту Шаяхметову вынесли приговор

Экс-вице-министр образования и науки Саят Шаяхметов приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.

Источник: Tengrinews

Алматинский районный суд № 2 поставил точку в деле в отношении бывшего вице-министра образования и науки Саята Шаяхметова. Саят Шаяхметов четыре года находился под следствием. Суд над ним начался еще летом 2014 года. Тогда в ходе разбирательства доказательства вины Шаяхметова поставили под сомнение. В октябре того же года уголовное дело было направлено на дополнительное расследование.

Отметим, уголовное разбирательство в отношении бывшего высокопоставленного чиновника началось в апреле 2013 года, тогда финансовая полиция, возбудила уголовное дело по факту присвоения и растраты бюджетных средств в размере более миллиарда тенге при строительстве образовательного учреждения на 700 ученических мест в Усть-Каменогорске. Тогда по подозрению в совершении преступления были задержаны вице-министр образования и науки Саят Шаяхметов, генеральный директор ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и науки РК» Александр Пак и еще двое представителей подрядной организации ТОО «ЗАК Сервис» Роман Киреев и Алексей Татубалин. В октябре 2016 года стало известно, что пока шло дополнительное расследование фигуранты дела — Киреев и Татубалина были объявлены в розыск.

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Отметим, что нынешнее судебное разбирательство в отношении экс-вице-министра началось в марте этого года. Саяту Шаяхметову были предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 176 УК РК. Вместе с ним перед судом предстал бывший директор ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и науки РК» Александр Пак. Выступившие в ходе прений сторон адвокат и общественный защитник Саята Шаяхметова заявили, что доказательства его вины недопустимы.

«Все обвинения следствия в отношении Шаяхметова имеют предположительный характер, нет доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения», — заявила ранее общественный защитник Шаяхметова.

Сам Саят Шаяхметов в ходе прений сторон просил суд вынести оправдательный приговор.

«Хочу сказать, что нет в материалах дела, которые были изучены судом, ни те которые находятся в уголовном деле, нет ни одного факта передачи мне каких — либо денежных средств, либо каких-то благ. Считаю, что свои действия, которые отражены в телефонных разговорах, предъявленные следственными органами, они не выходят за рамки правового поля. Я четко пояснил по сути каждого разговора и действия, которые мне вменяют органы обвинения. (…) Считаю, что если бы следственные органы во время следствия сделали должный анализ моим действиям и телефонным разговорам, в том числе приняли бы во внимание постановление суда № 2 Алматинского района от 10.09.2014 года, которое в ступило в силу, то в отношении меня было бы принято решение о прекращении уголовного дела, как и в отношении других должностных лиц Министерства», — обратился к суду накануне Саят Шаяхметов в ходе прений.

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