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13:49 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников обратился к собственнику ОМК с просьбой вновь рассмотреть проект ЧМЗ

Как заявил губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе форума «Экономика роста и благосостояния Пермского края», в Москве он провёл переговоры с владельцем и председателем правления ЗАО «Объединенная металлургическая компания» Анатолием Седых, в ходе которых попросил предпринимателя вернуться к рассмотрению площадки Чусовского металлургического завода (принадлежит ОМК).

Источник: РИА "Новости"

Напомним, к 2017 году в Чусовом на базе метзавода планировалось создать производство бесшовных труб для нужд нефтяников и газовиков. В 2012 году был подписан соответствующий меморандум между ОМК и администрацией края. На ЧМЗ были разобраны старые цеха, расчищена площадка под строительство нового производства, уволена часть сотрудников. Однако, в 2015 году ОМК прекратила реализацию проекта, заявив, что в новой экономической ситуации он перестал быть рентабельным. В то же время, источники в Чусовом говорили о том, что проект «недолоббировали» на уровне краевых властей и не предоставили ОМК преференций, которые они получают в других регионах. Сейчас ситуация в Чусовом несколько изменилась — город получил статус ТОСЭР, дающий льготы инвесторам.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Я провёл в Москве переговоры с собственником ЧМЗ и ОМК господином Седых, попросил его вернуться к рассмотрению площадки на территории Чусового как основной площадки предприятия, учитывая те налоговые льготы, которые Чусовой получил как территория опережающего социального развития. Налоговые преференции там крайне существенные.

Между тем, накануне получения Чусовым статуса ТОСЭР в пресс-службе ОМК заявляли, что речи о возвращении к проекту по строительству трубно-сталеплавильного комплекса на площадке ЧМЗ нет даже при условии попадания города в список ТОСЭР.

Управляющий директор ЧМЗ Владимир Кирзнер, в свою очередь, пояснял, что налоговых льгот в рамках проекта ТОСЭР ЧМЗ получить не может, поскольку является градообразующим предприятием.

В то же время, на «промышленном» комитете заксобрания Пермского края первый замминистра территориального развития Пермского края Светлана Усачёва отметила, что не только новые юридические лица, но и уже действующие на территории Чусового предприятия тоже могут получить налоговые льготы. Правда и условия для них — другие.

Светлана Усачёва, первый заместитель министра территориального развития Пермского края:

— Резидентами Чусового могут быть не только новые юрлица, но и уже действующие предприятия. Но они, согласно условиям ТОСЭР, должны будут в ходе реализации проекта удвоить численность своих сотрудников.

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