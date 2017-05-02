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13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Константин Захаров решил побороться за пост главы Краснокамского района

Бывший вице-премьер краевого правительства Константин Захаров сегодня сдал документы для участия в конкурсе на должность главы Краснокамского района, сообщил «Ъ» источник в муниципалитете. Срок окончания подачи документов истекает завтра.

Сам господин Захаров подтвердил «Ъ» сведения о подаче документов. «Работать, работать и еще раз работать» — пояснил он цель своих намерений.

Константин Захаров с 1992 года работал в администрации Пермской области, сначала в юридическом отделе, а с 1996-го — помощником первого вице-губернатора Юрия Белоусова. До 2004 года возглавлял управление внутренней политики администрации области, курировал объединение Пермской области и Коми-округа. В 2013—2014 годах был вице-премьером, министром территориального развития.

Конкурс по выборам главы Краснокамского района был объявлен в конце февраля. По данным «Ъ», действующему главе Юрию Крестьянникову краевые власти предложили другую работу.

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