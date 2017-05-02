Константин Захаров решил побороться за пост главы Краснокамского района
Бывший
Бывший
Сам господин Захаров подтвердил «Ъ» сведения о подаче документов. «Работать, работать и еще раз работать» — пояснил он цель своих намерений.
Константин Захаров с 1992 года работал в администрации Пермской области, сначала в юридическом отделе, а с 1996-го — помощником первого
Конкурс по выборам главы Краснокамского района был объявлен в конце февраля. По данным «Ъ», действующему главе Юрию Крестьянникову краевые власти предложили другую работу.