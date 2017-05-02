В США начали выпуск грин-карт нового образца

Мы продолжаем «принимать активную позицию в борьбе с угрозой фальсификации документов и мошенничества», — цитирует радиостанция сообщение службы. По информации Voice of America, у новых грин-карт изменена графика, на них больше не будет подписи владельца, а его фотография будет напечатана с обеих сторон,

Также в числе особенностей новых грин-карт — ​"уникальные графические изображения и цветовая палитра, а также голографические изображения. Кроме того, на документах изображена Статуя Свободы в преимущественно зеленом цвете, отмечается в сообщении.

Согласно сообщению на сайте Службы гражданства и иммиграции США, документы как нового, так и старого образца действительны до конца их срока действия. Правила выдачи документов остаются прежними, отмечается в сообщении.