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13:35 (мск), источник: РБК

В США начали выпуск грин-карт нового образца

Cлужба гражданства и иммиграции США выпустила новые грин-карты, сообщает радиостанция Voice of America.

Мы продолжаем «принимать активную позицию в борьбе с угрозой фальсификации документов и мошенничества», — цитирует радиостанция сообщение службы. По информации Voice of America, у новых грин-карт изменена графика, на них больше не будет подписи владельца, а его фотография будет напечатана с обеих сторон,

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Также в числе особенностей новых грин-карт — ​"уникальные графические изображения и цветовая палитра, а также голографические изображения. Кроме того, на документах изображена Статуя Свободы в преимущественно зеленом цвете, отмечается в сообщении.

Согласно сообщению на сайте Службы гражданства и иммиграции США, документы как нового, так и старого образца действительны до конца их срока действия. Правила выдачи документов остаются прежними, отмечается в сообщении.

Некоторые грин-карты и документы — разрешение на работу продлеваются автоматически и не имеют срока годности, эти карты также остаются действительными, отметили в службе. В то же время владельцы таких карт могут заменить их на документы нового образца. «Замена карты позволит снизить вероятность мошенничества или фальсификации в случае, если карта будет утеряна, или ее украдут», — заявили в службе.

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