В США начали выпуск грин-карт нового образца
Cлужба гражданства и иммиграции США выпустила новые
Cлужба гражданства и иммиграции США выпустила новые
Мы продолжаем «принимать активную позицию в борьбе с угрозой фальсификации документов и мошенничества», — цитирует радиостанция сообщение службы. По информации Voice of America, у новых
Также в числе особенностей новых
Согласно сообщению на сайте Службы гражданства и иммиграции США, документы как нового, так и старого образца действительны до конца их срока действия. Правила выдачи документов остаются прежними, отмечается в сообщении.
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