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14:01 (мск), источник: ТАСС

Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Сочи, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что лидеры РФ и Германии встречаются, чтобы обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей.

Формальным поводом для приезда главы германского правительства в РФ после двухлетнего перерыва является подготовка к саммиту «большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге в июле этого года. Однако, как ожидается, в центре внимания будут находиться все ключевые темы международной повестки дня.

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Лидеры, которые до украинских событий 2014 года встречались достаточно часто, впервые за последние три года будут предметно говорить и о текущем состоянии, а также о перспективах двусторонних отношений, в том числе о сотрудничестве в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. «Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт накануне визита сообщил, что Меркель собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и политическую обстановку в Ливии. Он также сообщил, что лидеры проведут два раунда переговоров, в перерыве между которыми успеют пообщаться с прессой.

Комментарии
2
нет
Ждем встречи в Ялте...
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дядя Коля
А с Трампом когда телефонный разговор . ?.......Меркель не помешает , не ?
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