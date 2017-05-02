Тефтелев заверил губернатора, что садоводы всем довольны

«Отработали несколько дней. Пока нареканий нет», — доложил глава Челябинска Евгений Тефтелев губернатору Борису Дубровскому на аппаратном совещании с замами и министрами.

В этом году в Челябинской области будут работать 23 межмуниципальных сезонных маршрута. Из них 15 следуют из областного центра к садовым товариществам, пять — из Магнитогорска, два — из Златоуста и один — из Коркино.

Борис Дубровский поручил областному министерству дорожного хозяйства и транспорта организовать мониторинг работы общественного транспорта до садовых товариществ в остальных муниципалитетах, где также имеется потребность в организации дополнительных сезонных маршрутов.

Как уже сообщало агентство, пенсионеры Челябинской области могут ездить со скидкой 70% в пригородном железнодорожном транспорте в садово-огородный период. Кроме того, им предоставляется скидка 50% от стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении по межмуниципальным садовым сезонным маршрутам регулярных перевозок. Льгота действует в период с 1 мая по 15 октября. В бюджете Челябинской области предусмотрено 23 миллиона рублей на финансирование расходов автотранспортным предприятиям, связанных с предоставлением льготного проезда.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта открыло «горячую линию» по вопросам организации сезонных садовых маршрутов — (351) 750−07−38.