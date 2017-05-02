Тефтелев заверил губернатора, что садоводы всем довольны
В Челябинской области на два дня раньше срока были открыто движение общественного транспорта по садоводческим маршрутам.
В Челябинской области на два дня раньше срока были открыто движение общественного транспорта по садоводческим маршрутам.
«Отработали несколько дней. Пока нареканий нет», — доложил глава Челябинска Евгений Тефтелев губернатору Борису Дубровскому на аппаратном совещании с замами и министрами.
В этом году в Челябинской области будут работать 23 межмуниципальных сезонных маршрута. Из них 15 следуют из областного центра к садовым товариществам, пять — из Магнитогорска, два — из Златоуста и один — из Коркино.
Борис Дубровский поручил областному министерству дорожного хозяйства и транспорта организовать мониторинг работы общественного транспорта до садовых товариществ в остальных муниципалитетах, где также имеется потребность в организации дополнительных сезонных маршрутов.
Как уже сообщало агентство, пенсионеры Челябинской области могут ездить со скидкой 70% в пригородном железнодорожном транспорте в
Министерство дорожного хозяйства и транспорта открыло «горячую линию» по вопросам организации сезонных садовых маршрутов — (351) 750−07−38.