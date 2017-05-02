Стали известны результаты выборов в девяти ОТГ шести областей Украины
В КИУ назвали победителей на выборах в 9 городских советов объединенных общин по партийным спискам.
В КИУ назвали победителей на выборах в 9 городских советов объединенных общин по партийным спискам.
На выборах в 9 городских советов объединенных общин в шести областях Украины по партийным спискам депутатами стали представители 16 политических партий. Как сообщает Комитет избирателей Украины, всего в девяти ОТГ 30 апреля избирали 242 депутата.
По партийным спискам на выборах в ОТГ победил «Наш край»: 42 представителя партии стали депутатами (17,4% от общего количества). На втором месте — партия «Оппозиционный блок» (37 депутатов, 15,3%), на третьем — «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (25 депутатов, 10,3% — выше место