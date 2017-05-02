Стали известны результаты выборов в девяти ОТГ шести областей Украины

На выборах в 9 городских советов объединенных общин в шести областях Украины по партийным спискам депутатами стали представители 16 политических партий. Как сообщает Комитет избирателей Украины, всего в девяти ОТГ 30 апреля избирали 242 депутата.

По партийным спискам на выборах в ОТГ победил «Наш край»: 42 представителя партии стали депутатами (17,4% от общего количества). На втором месте — партия «Оппозиционный блок» (37 депутатов, 15,3%), на третьем — «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (25 депутатов, 10,3% — выше место из-за представленности в большем количестве советов), на четвертом — партия «Видродження» (25 депутатов, 10,3%), на пятом — Радикальная партия (23 депутатов, 9,5%). С шестого по девятое место расположились: ВО «Черкасчане» (21 депутатов, 8,7%), ВО «Батькивщина» (19 депутатов, 7,9%), партия «Единый центр» (14 депутатов, 5,8%) и УКРОП (11 депутатов, 4,6%). Десятое-одиннадцатое место поделили «Самопомич» и «Стабильность» (по 5 депутатов и 2% у каждой партии). Места с 12-е по 15-е заняли партия «Воля народа» (4 депутата, 1,7%), Аграрная партия, «Справедливость» и «Единство» (по 3 депутата и 1,2%). На последнем месте — партия «Сила людей» (2 мандата, 0,8%).