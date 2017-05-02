Филип «пригрозил пальцем оппозиции»: Им должно быть стыдно

На пресс-конференции премьер-министр поблагодарил тех, кто участвовал в процессе, уточнив, что были приложены усилия для расчистки национальных дорог и обеспечения доступа к больницам и учебным заведениям.

«Им должно быть стыдно. Люди, которые участвовали в процессе ликвидации стихийного бедствия, работали практически круглосуточно, пока не убрали в том числе и ветки перед штаб-квартирами их партий. Тогда они сидели в тепле, пили горячий кофе и ждали “лайков”. Я прошу прощения, может быть, я говорю жестко, но считаю своим долгом выразить свое уважение к коллегам тем госструктур, которые работают круглосуточно до сих пор. Мы хорошо организовались», — отметил премьер-министр.

В связи с ущербом от стихийного бедствия премьер заверил, что все фермеры, чей урожай пострадал от снегопада, получат компенсацию.

На сегодняшний день в каждом населенном пункте создана комиссия, которая оценивают понесенный ущерб, чтобы впоследствии Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о предоставлении финансовой помощи.