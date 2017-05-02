Филип «пригрозил пальцем оппозиции»: Им должно быть стыдно

На
Однако, премьер «пригрозил пальцем лицам из оппозиции», которые критиковали действия госструктур по ликвидации последствий апрельской стихии.
«Им должно быть стыдно. Люди, которые участвовали в процессе ликвидации стихийного бедствия, работали практически круглосуточно, пока не убрали в том числе и ветки перед
В связи с ущербом от стихийного бедствия премьер заверил, что все фермеры, чей урожай пострадал от снегопада, получат компенсацию.
На сегодняшний день в каждом населенном пункте создана комиссия, которая оценивают понесенный ущерб, чтобы впоследствии Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о предоставлении финансовой помощи.