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14:34 (мск), источник: ИА Башинформ

Эльвира Аиткулова: «В Башкортостане муниципальным домам культуры нужны автоклубы»

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане муниципальным домам культуры нужны автоклубы. Об этом заявила депутат Госсобрания республики Эльвира Аиткулова. Приобретение машин может войти в партийный проект «Местный дом культуры». Это очень актуально для региона, где 40 процентов населения живет на селе.

«Даже очень яркое представление для отдельного села не может быть привлекательным долгое время. Надо обмениваться между районами, выезжать в отдаленные деревни, чтобы как можно больше зрителей увидели подготовленную программу. При этом можно поддержать и отечественного автопроизводителя, в республике есть собственное производство автобусов. Приобретая местные автомобили, мы получаем двойной эффект от реализации проекта», — сказала Эльвира Аиткулова.

Координатор отметила, что все с воодушевлением ждут осени, чтобы увидеть результаты реализации проекта. В нынешнем году в Башкортостане 32 объекта попали в эту программу и уже сейчас готовят документы на 2018 год другие дома культуры.

В муниципальных домах культуры должны появиться автоклубы, которые можно использовать при проведении выездных мероприятий. Об этом говорил председатель «Единой России», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на прошедшем в Омске всероссийском форуме «Культура — национальный приоритет». По его словам, в настоящее время свой автотранспорт есть только у трети ДК.

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