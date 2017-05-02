Эльвира Аиткулова: «В Башкортостане муниципальным домам культуры нужны автоклубы»

«Даже очень яркое представление для отдельного села не может быть привлекательным долгое время. Надо обмениваться между районами, выезжать в отдаленные деревни, чтобы как можно больше зрителей увидели подготовленную программу. При этом можно поддержать и отечественного автопроизводителя, в республике есть собственное производство автобусов. Приобретая местные автомобили, мы получаем двойной эффект от реализации проекта», — сказала Эльвира Аиткулова.

Координатор отметила, что все с воодушевлением ждут осени, чтобы увидеть результаты реализации проекта. В нынешнем году в Башкортостане 32 объекта попали в эту программу и уже сейчас готовят документы на 2018 год другие дома культуры.

В муниципальных домах культуры должны появиться автоклубы, которые можно использовать при проведении выездных мероприятий. Об этом говорил председатель «Единой России», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на прошедшем в Омске всероссийском форуме «Культура — национальный приоритет». По его словам, в настоящее время свой автотранспорт есть только у трети ДК.