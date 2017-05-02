Минобрнауки предложило присваивать ученые степени без защиты диссертации
Министерство образования и науки предложило упростить присвоение ученых степеней. Для получения звания при определенных условиях будет необязательно защищать диссертацию.
Министерство образования и науки предложило упростить присвоение ученых степеней. Для получения звания при определенных условиях будет необязательно защищать диссертацию.
Министерство образования и науки подготовило законопроект «О научной,
По его словам, нужно «разгрузить» от лишних формальностей «активного и результативного исследователя, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты».
Матвеев сообщил, что предложения Минобрнауки уже получили высокую оценку экспертного совета при комитете по науке Государственной думы.
Сам глава Минобрнауки Владимир Мединский является доктором политических и доктором исторических наук. Однако весной прошлого года во Всероссийскую аттестационную комиссию (ВАК) были переданы сразу три заявления о лишении министра научной степени. Авторы бумаг объясняли это наличием в диссертации Мединского грубейших ошибок и методологического подхода, не имеющего отношения к науке.
За год труд министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины