Минобрнауки предложило присваивать ученые степени без защиты диссертации

Министерство образования и науки подготовило законопроект «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», в котором предлагается в частности упростить порядок присвоения научных степеней. Как рассказал агентству ТАСС директор департамента науки и технологий ведомства Сергей Матвеев, получить степень можно будет без защиты диссертации, по совокупности публикаций в научных журналах или полученных патентов.

По его словам, нужно «разгрузить» от лишних формальностей «активного и результативного исследователя, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты».

Матвеев сообщил, что предложения Минобрнауки уже получили высокую оценку экспертного совета при комитете по науке Государственной думы.

Сам глава Минобрнауки Владимир Мединский является доктором политических и доктором исторических наук. Однако весной прошлого года во Всероссийскую аттестационную комиссию (ВАК) были переданы сразу три заявления о лишении министра научной степени. Авторы бумаг объясняли это наличием в диссертации Мединского грубейших ошибок и методологического подхода, не имеющего отношения к науке.