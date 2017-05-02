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14:49 (мск), источник: РБК

Минобрнауки предложило присваивать ученые степени без защиты диссертации

Министерство образования и науки предложило упростить присвоение ученых степеней. Для получения звания при определенных условиях будет необязательно защищать диссертацию.

Источник: РИА "Новости"

Министерство образования и науки подготовило законопроект «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», в котором предлагается в частности упростить порядок присвоения научных степеней. Как рассказал агентству ТАСС директор департамента науки и технологий ведомства Сергей Матвеев, получить степень можно будет без защиты диссертации, по совокупности публикаций в научных журналах или полученных патентов.

По его словам, нужно «разгрузить» от лишних формальностей «активного и результативного исследователя, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты».

Матвеев сообщил, что предложения Минобрнауки уже получили высокую оценку экспертного совета при комитете по науке Государственной думы.

Сам глава Минобрнауки Владимир Мединский является доктором политических и доктором исторических наук. Однако весной прошлого года во Всероссийскую аттестационную комиссию (ВАК) были переданы сразу три заявления о лишении министра научной степени. Авторы бумаг объясняли это наличием в диссертации Мединского грубейших ошибок и методологического подхода, не имеющего отношения к науке.

За год труд министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв. веков» побывала в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге и на историческом факультете в МГУ имени Ломоносова, однако по разным причинам его там так и не рассмотрели. 21 апреля стало известно, что диссертацию Мединского направили в Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

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