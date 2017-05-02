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14:57 (мск), источник: РИАЦ

Губернатор Андрей Бочаров определил приоритетные задачи до конца майских праздников

Обеспечение безопасности в период майских праздников, своевременность социальных выплат и приведение в порядок территорий Волгоградской области — эти темы стали главными во время оперативного совещания, которое сегодня провел Андрей Бочаров.

Источник: РИАЦ

Губернатор отметил, что несмотря на большое количество участников первомайских мероприятий — порядка 120 тысяч человек — они прошли без правонарушений. В контексте предстоящей работы особое внимание было уделено вопросам пожарной безопасности.

— Традиционно на майские праздники жители массово выезжают на дачи, на природу, за город. К сожалению, именно в эти дни существенно увеличивается количество нарушений при использовании открытых источников огня, что может привести к тяжелым последствиям не только для природы, но и для самого человека, для населенных пунктов. Поручаю соответствующим службам принять все меры по предупреждению и пресечению правонарушений, в случае возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций — принять меры по их локализации и ликвидации. Для этих целей предусмотреть необходимые финансовые средства в бюджетах области и муниципальных образований, — поставил задачу Андрей Бочаров.

Особое внимание глава региона обратил внимание на организацию социальных выплат в период праздников:

-Несмотря на продолжительные выходные и праздничные дни, прошу обеспечить своевременные выплаты по социальным обязательствам в полном объеме, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Для этих целей финансовым и социальным службам взять на особый контроль выплаты по мерам социальной поддержки и выплату пенсий.

Также на оперативном совещании рассмотрены вопросы приведения в порядок территорий городов и поселений Волгоградской области, проведения субботников, реализации проектов благоустройства.

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