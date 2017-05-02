(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Молодежное правительство Татарстана признано «Прорывом года». На Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел в Казани, татарстанцы победили сразу в двух номинациях. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала председатель Молодежного правительства РТ Дина Гайзатуллина.

С 25 по 28 апреля Казань впервые в своей истории приняла у себя девятый съезд Ассоциации молодежных правительств России. В столицу Татарстана съехались более 130 будущих управленцев из 56 регионов страны.

По словам Дины Гайзатуллиной, съезд прошел на высоком уровне. «Это уже девятый по счету подобный съезд. Как правило, он проводится в Москве. И вот впервые в этом году его провела Казань. В первый день прошло торжественное открытие в Кабинете Министров РТ, в ходе которого огласили результаты рейтинга молодежных правительств России. По итогам 2016 года в пятерке лучших оказались молправительства Рязанской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Воронежской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Стоит отметить, что хотя наше молодежное правительство работает всего один квартал, мы также взяли номинацию “Прорыв года”. Я считаю, что это достаточно достойно. Татарстанский проект “Кадровый резерв” также был признан лучшим проектом по отбору в Молодежное правительство», — отметила она.

Как отметила председатель Молодежного правительства республики, перед ним поставлена задача занять первые строчки рейтинга к 2018 году.