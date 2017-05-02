МИД Беларуси презентовал новую эмблему
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси презентовало новую эмблему, сообщает БЕЛТА.
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси презентовало новую эмблему, сообщает БЕЛТА.
Эмблема имеет круглую форму. По краю идет синяя надпись, посередине — орнамент в цветах белорусского флага, а в самом центре герб. Как пояснил начальник управления информации —
«Над новой эмблемой мы работали достаточно давно, проводили конкурсы внутри системы, работали с профессиональными художниками и дизайнерами, но в итоге наиболее продуктивным оказалось сотрудничество с геральдистами. Ведь эмблема — это один из элементов ведомственной геральдики, возможно, не самый значимый, но самый заметный», — отметил Дмитрий Мирончик. Специалисты стремились обеспечить стилистическое и смысловое единство между различными элементами геральдики министерства.
Автор эмблемы — член Геральдического совета при Президенте и Международного союза дизайнеров Виктор Ляхор. Впервые обновленную эмблему МИД использовал в новогодних открытках к 2017 году, а также украшал ею блокноты для переговоров и другую канцелярскую продукцию. На предыдущей эмблеме белорусского внешнеполитического ведомства изображено одно из зданий МИД, теперь уже изменившееся, на синем фоне.