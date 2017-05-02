МИД Беларуси презентовал новую эмблему

Эмблема имеет круглую форму. По краю идет синяя надпись, посередине — орнамент в цветах белорусского флага, а в самом центре герб. Как пояснил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, цвета национального флага в эмблеме Министерства иностранных дел обязательны для узнаваемости зарубежными партнерами. Синий же цвет — один из традиционных в символике дипломатической профессии. Пресс-секретарь подчеркнул, что МИД придает особое значение наличию в эмблеме символа традиционного белорусского орнамента.

«Над новой эмблемой мы работали достаточно давно, проводили конкурсы внутри системы, работали с профессиональными художниками и дизайнерами, но в итоге наиболее продуктивным оказалось сотрудничество с геральдистами. Ведь эмблема — это один из элементов ведомственной геральдики, возможно, не самый значимый, но самый заметный», — отметил Дмитрий Мирончик. Специалисты стремились обеспечить стилистическое и смысловое единство между различными элементами геральдики министерства.

Автор эмблемы — член Геральдического совета при Президенте и Международного союза дизайнеров Виктор Ляхор. Впервые обновленную эмблему МИД использовал в новогодних открытках к 2017 году, а также украшал ею блокноты для переговоров и другую канцелярскую продукцию. На предыдущей эмблеме белорусского внешнеполитического ведомства изображено одно из зданий МИД, теперь уже изменившееся, на синем фоне.