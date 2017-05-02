Меркель и Путин проводят переговоры в Сочи: в повестке — Украина и Сирия

Ангела Меркель заявила, что намерена поговорить с Владимиром Путиным о международных делах, в том числе о ситуации в Украине, Ливии и Сирии, а также обсудить двусторонние отношения.
«Конечно же, мы также будем говорить о международных делах, о ситуации в Украине, в Сирии, Ливии. Также мы, конечно, будем затрагивать двусторонние отношения», — сказала Меркель.
Она отметила, что также планирует обсудить председательство Германии в G20, где Россия является важным партнёром.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что на встрече с Ангелой Меркель планируется обсудить двусторонние отношения, вопросы проблемных точек — Украину и Сирию, а также другие регионы.
«Большое спасибо, что вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к “двадцатке” в Гамбурге. И, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам. Я имею в виду Украину, Сирию, может быть другие какие-то регионы», — сказал Путин на встрече с Меркель.