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15:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Меркель и Путин проводят переговоры в Сочи: в повестке — Украина и Сирия

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры в Сочи. Ожидается, что на них лидеры двух стран обсудят ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ангела Меркель заявила, что намерена поговорить с Владимиром Путиным о международных делах, в том числе о ситуации в Украине, Ливии и Сирии, а также обсудить двусторонние отношения.

«Конечно же, мы также будем говорить о международных делах, о ситуации в Украине, в Сирии, Ливии. Также мы, конечно, будем затрагивать двусторонние отношения», — сказала Меркель.

Она отметила, что также планирует обсудить председательство Германии в G20, где Россия является важным партнёром.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что на встрече с Ангелой Меркель планируется обсудить двусторонние отношения, вопросы проблемных точек — Украину и Сирию, а также другие регионы.

«Большое спасибо, что вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к “двадцатке” в Гамбурге. И, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам. Я имею в виду Украину, Сирию, может быть другие какие-то регионы», — сказал Путин на встрече с Меркель.

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