Меркель и Путин проводят переговоры в Сочи: в повестке — Украина и Сирия

Ангела Меркель заявила, что намерена поговорить с Владимиром Путиным о международных делах, в том числе о ситуации в Украине, Ливии и Сирии, а также обсудить двусторонние отношения.

«Конечно же, мы также будем говорить о международных делах, о ситуации в Украине, в Сирии, Ливии. Также мы, конечно, будем затрагивать двусторонние отношения», — сказала Меркель.

Она отметила, что также планирует обсудить председательство Германии в G20, где Россия является важным партнёром.