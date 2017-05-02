Порошенко подписал закон, реформирующий работу медучреждений
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон касательно реформирования системы здравоохранения в Украине.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон касательно реформирования системы здравоохранения в Украине.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон (№ 2002-VІІІ) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения», сообщает во вторник
Этот закон, принятый Верховной Радой 6 апреля, предусматривает внедрение мероприятий по реформированию системы здравоохранения Украины для создания сети государственных и коммунальных медицинских учреждений с достаточным уровнем самостоятельности для эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения. Согласно документу, учреждения здравоохранения получили возможность получения финансовой и управленческой автономии для обеспечения финансовых,
Закон устанавливает упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения (государственных и коммунальных) в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия; уточняется существующая гарантия, что средства, не использованные учреждением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных) в текущем году, не будут извлекаться и могут быть использованы на финансирование деятельности учреждения (в частности, на обновление
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.