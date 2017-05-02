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16:07 (мск), источник: Om1.ru

Министр культуры Омской области Лапухин ушел в отставку

О кадровых перестановках в региональном министерстве культуры стало известно сегодня, 2 мая.

Глава ведомства Виктор Лапухин подал прошение об отставке, которое уже подписал губернатор Виктор Назаров. Эту информацию только что подтвердила пресс-служба облправительства.

По официальной информации, Лапухин попросил освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. При этом пенсионного возраста 67-летний Лапухин достиг семь лет назад.

Лапухин родился 10 ноября 1949 года в Курганской области. Начал профессиональную деятельность в сфере культуры в 18 лет, возглавив сельский клуб. В 2001 году назначен на должность директора Омского государственного академического театра драмы. Виктор Лапухин возглавлял Министерство культуры Омской области с июня 2012 года. Более тридцати лет В. П. Лапухин является членом Союза театральных деятелей Российской Федерации, имеет почетные звания «Заслуженный работник культуры Казахской ССР», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

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