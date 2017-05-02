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17:22 (мск), источник: Kazinform

Систему биометрической идентификации личности создает МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство внутренних дел Казахстана начал реализацию проекта по реализации Закона «О дактилоскопической и геномной регистрации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В рамках реализации требований Закона РК от 30 декабря 2016 года “О дактилоскопической и геномной регистрации”, МВД прорабатывается вопрос создания автоматизированной информационной системы “Биометрическая идентификация личности”, предназначенной для дактилоскопической и геномной регистрации», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Планируемый период реализации проекта — 2018−2021 годы. В этой связи МВД приглашает компании, имеющие опыт разработки и внедрения систем дактилоскопического учёта или геномной регистрации.

«На первоначальном этапе будет проведена оценка предложенных решений (программное обеспечение, серверное и специальное оборудование, общая архитектура системы). Все предложенные решения будут рассматриваться и оцениваться рабочей группой из представителей заинтересованных государственных органов Республики Казахстан. По результатам оценки предложенных решений будет сформирован список компаний, которые смогут принять участие в конкурсных процедурах в соответствии с законодательством страны», — сообщили в МВД.

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