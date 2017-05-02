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16:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Путин намерен посетить пострадавшие от пожаров районы Иркутской области

Соответствующее заявление президент РФ сделал во время видеоконференции с Алексеем Цыденовым и Сергеем Левченко.

Президент России Владимир Путин пообщелал, что посетит пострадавшие от пожаров районы и посмотрит, как идут работы по восстановлению поселков. Соответствующее заявление он сделал во время видеоконференции с врио главы Бурятии Алексею Цыденову и главе Приангарья Сергею Левченко сегодня, 2 мая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению», — сказал Владимир Путин во время видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.

Глава государства обратился к участникам видеоконференции — временно исполняющему обязанности главы Бурятии Алексею Цыденову и губернатору Иркутской области Сергею Левченко, заметив, что это для них определенная проверка.

«Для вас это тоже определенная проверка на компетентность, на дееспособность. Надеюсь на то, что все планы, которые были мне и ранее доложены и сейчас, будут реализованы в срок и с высоким качеством», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что рассчитывает на то, что все органы власти и управления, «которые по долгу службы должны соответствующим образом отреагировать, сделают это профессионально, на высоком уровне».

Обращаясь к МЧС России, президент подчеркнул необходимость принятия всех мер для предотвращения распространения пожаров.

«Исхожу из того, что МЧС предпримет все необходимые меры с целью предотвращения распространения пожаров в Сибири, да и, собственно говоря, не только в Сибири, но и других пожароопасных регионах страны», — сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание на то, как граждане откликнулись на беду с пожарами и оказывали помощь.

«Хотел бы от себя поблагодарить всех наших граждан, кто так оперативно, так тепло, душевно откликнулся на это печальное событие, на эти пожары. Я знаю, что и в Бурятии, и в Иркутской области люди инициативно, быстро очень отреагировали на эти события и делали все, для того чтобы помочь пострадавшим», — сказал Путин.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что 28 апреля в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи. Руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» намерено поощрить работников, отличившихся на восстановительных работах.

Между тем режим чрезвычайной ситуации действует по всему Сибирскому федеральному округу из-за пожаров. Глава федерального ведомства Владимир Пучков провел экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии, посвященное обеспечению пожарной безопасности.

Следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждено три уголовных дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей в связи с пожарами в Иркутской области.

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